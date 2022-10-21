Президент Эстонии заявил о полномасштабном участии Белоруссии в СВО

Эстонский лидер Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия полноценно принимает участие в спецоперации России на Украине. Об этом сообщило издание Delfi.

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По словам Науседы, часть мобилизованных граждан Россия направляет или собирается послать воевать в Украину через территорию Белоруссии. Президент Эстонии назвал это доказательствами полномасштабного участия Белоруссии в СВО.

Также Науседа призвал к усилению санкционного давления в отношении Москвы и Минска. Он подчеркнул, что санкции необходимы для лишения обоих государств возможности продолжать спецоперацию.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель рассказал, когда Евросоюз объявит о новых антироссийских санкциях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияБелоруссияЭстония
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