Замминистра финансов США отметил влияние санкций на выпуск оружия в России

Санкции Запада лишили Россию возможности выпускать и обслуживать вооружение, имеющее критическое значение для проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейомо.

В ходе встречи с представителями трех десятков государств, применяющих санкции в отношении России, Адейомо отметил, что подрыв деятельности военно-промышленного комплекса России произошел в результате коллективных усилий.