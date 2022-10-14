Замминистра финансов США отметил влияние санкций на выпуск оружия в России

Санкции Запада лишили Россию возможности выпускать и обслуживать вооружение, имеющее критическое значение для проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адейомо.

В ходе встречи с представителями трех десятков государств, применяющих санкции в отношении России, Адейомо отметил, что подрыв деятельности военно-промышленного комплекса России произошел в результате коллективных усилий.

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По мнению замминистра финансов США, наиболее сложная ситуация сложилась в российской микроэлектронике из-за истощения запасов необходимых для производства оружия компонентов. Адейомо заявил, что два крупнейших российских производителя микроэлектроники были вынуждены временно остановить работу из-за недостатка критических иностранных технологий. При этом политик не уточнил, о каких производителях идет речь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад ввести новые жесткие санкции против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОружиеСанкции Против РоссииМинфинСША
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