Президент Эквадора назвал убийство его оппонента политическим преступлением
10 августа 202311:13
Президент Эквадора Гильермо Лассо выступил с обращением к гражданам, в ходе которого назвал убийство его политического оппонента Фернандо Вильявисенсьо политическим преступлением.
Видео с речью Лассо транслировалось на Youtube-канале.
«Это политическое преступление, которое носит террористический характер. Мы не сомневаемся, что это убийство было попыткой саботировать избирательный процесс», - сказал Лассо.
Вильявисенсьо был убит после митинга, в результате нападения также пострадали девять человек, а в прокуратуре Эквадора позже заявили, что подозреваемый в убийстве кандидата в президенты был застрелен, также задержаны еще шесть его сообщников.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru