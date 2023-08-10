Президент Эквадора назвал убийство его оппонента политическим преступлением

Президент Эквадора Гильермо Лассо выступил с обращением к гражданам, в ходе которого назвал убийство его политического оппонента Фернандо Вильявисенсьо политическим преступлением.

Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга

Видео с речью Лассо транслировалось на Youtube-канале.

«Это политическое преступление, которое носит террористический характер. Мы не сомневаемся, что это убийство было попыткой саботировать избирательный процесс», - сказал Лассо.

﻿Вильявисенсьо был убит после митинга, в результате нападения также пострадали девять человек, а в прокуратуре Эквадора позже заявили, что подозреваемый в убийстве кандидата в президенты был застрелен, также задержаны еще шесть его сообщников.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Эдуард Песов
ТЕГИ:УбийствоЭквадор

Горячие новости

Все новости

партнеры