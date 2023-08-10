Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга
Кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио убили после предвыборной встречи в столице страны. Об этом сообщает El Universo.
По данным издания, Вильявисенсио застрелили после митинга в Кито, когда он садился в автомобиль, отмечает Ura.ru. Нападавших было несколько. Политика доставили в реанимацию, он скончался, не приходя в сознание, пишет «Свободная пресса».
Сообщается, что пострадали не менее семи человек. Кроме того, известно, что после убийства Вильявисенсио несколько офисов его предвыборной кампании подверглись вооруженным нападениям.
Как сообщил телеканала Ecuavisa, в 20 метрах от места убийства политика было обнаружено взрывное устройство. Полиция обезвредила его.
Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил гибель Вильявисенсио.
«Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным», — написал глава государства в социальной сети X (ранее — Twitter).
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