Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга

По данным издания, Вильявисенсио застрелили после митинга в Кито, когда он садился в автомобиль, отмечает Ura.ru. Нападавших было несколько. Политика доставили в реанимацию, он скончался, не приходя в сознание, пишет «Свободная пресса».

Сообщается, что пострадали не менее семи человек. Кроме того, известно, что после убийства Вильявисенсио несколько офисов его предвыборной кампании подверглись вооруженным нападениям.

Как сообщил телеканала Ecuavisa, в 20 метрах от места убийства политика было обнаружено взрывное устройство. Полиция обезвредила его.

Действующий президент Эквадора Гильермо Лассо подтвердил гибель Вильявисенсио.

«Во имя его памяти и его борьбы я уверяю, что это преступление не останется безнаказанным», — написал глава государства в социальной сети X (ранее — Twitter).

