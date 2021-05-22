Мишустин: «Спутник V» - одна из самых востребованных вакцин в мире

«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» — одна из самых востребованных вакцин в мире», - цитирует Мишустина РИА Новости.

Также премьер напомнил о нежелании в начале пандемии признавать, что российские ученые могут совершить такой научный прорыв. По мнению Мишустина, России было необходимо доступно и грамотно разъяснять надежность препарата в борьбе с коронавирусом, пишет Газета.ru.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению сообщила, что российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» поставляется в 35 государств и зарегистрирована почти в 70 странах мира.

