Мишустин: «Спутник V» - одна из самых востребованных вакцин в мире
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» одной из самых востребованных в мире. По его словам, препарат зарегистрирован почти в 70 странах. Об этом глава кабмина заявил в ходе выступления на просветительском марафоне «Новое Знание».
«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» — одна из самых востребованных вакцин в мире», - цитирует Мишустина РИА Новости.
Также премьер напомнил о нежелании в начале пандемии признавать, что российские ученые могут совершить такой научный прорыв. По мнению Мишустина, России было необходимо доступно и грамотно разъяснять надежность препарата в борьбе с коронавирусом, пишет Газета.ru.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению сообщила, что российская вакцина для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V» поставляется в 35 государств и зарегистрирована почти в 70 странах мира.
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