Президент Боливии предложил направить средства на помощь бедным государствам

Боливия предложила направить деньги, которые в настоящее время идут на производство оружия массового уничтожения, на помощь бедным странам, заявил на сессии ГА ООН президент Луис Арсе.

CNN: США не готовы к поставкам баллистических ракет ATACMS на Украину

«Мы живем во времена, где концентрация большого числа оружия массового уничтожения в небольшой группе стран,… которые в приоритет ставят свои политические цели, угрожают миру и безопасности нашей планеты», — заявил глава государства.

Он считает, что необходимо заменить военные траты на производство оружия на экономическую компенсацию.

Украинские власти намерены запросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы. Однако администрация президента США Джо Байдена считает, что уже поставляемые Украине виды вооружений достаточно эффективны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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