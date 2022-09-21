Президент Боливии предложил направить средства на помощь бедным государствам

«Мы живем во времена, где концентрация большого числа оружия массового уничтожения в небольшой группе стран,… которые в приоритет ставят свои политические цели, угрожают миру и безопасности нашей планеты», — заявил глава государства.

Он считает, что необходимо заменить военные траты на производство оружия на экономическую компенсацию.

Украинские власти намерены запросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы. Однако администрация президента США Джо Байдена считает, что уже поставляемые Украине виды вооружений достаточно эффективны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

