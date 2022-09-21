Президент Боливии предложил направить средства на помощь бедным государствам
Боливия предложила направить деньги, которые в настоящее время идут на производство оружия массового уничтожения, на помощь бедным странам, заявил на сессии ГА ООН президент Луис Арсе.
«Мы живем во времена, где концентрация большого числа оружия массового уничтожения в небольшой группе стран,… которые в приоритет ставят свои политические цели, угрожают миру и безопасности нашей планеты», — заявил глава государства.
Он считает, что необходимо заменить военные траты на производство оружия на экономическую компенсацию.
Украинские власти намерены запросить у США ракеты ATACMS, танки, беспилотники и артиллерийские системы. Однако администрация президента США Джо Байдена считает, что уже поставляемые Украине виды вооружений достаточно эффективны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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