Президент Азербайджана сообщил о захвате не менее десяти населенных пунктов в Карабахе

Глава Азербайджана Ильхам Алиев в своем Twitter сообщил, что армия заняла территории как минимум десяти населенных пунктов на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Речь идет о селах в Ходжавендском, Джабраильском, Губадлинском районах.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна имеет право, наряду с Россией, принимать участие в решении конфликта в Карабахе.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются. Азербайджан сообщает о взятии ряда населённых пунктов под свой контроль.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:АзербайджанНагорный Карабах
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