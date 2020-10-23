Президент Азербайджана сообщил о захвате не менее десяти населенных пунктов в Карабахе
Глава Азербайджана Ильхам Алиев в своем Twitter сообщил, что армия заняла территории как минимум десяти населенных пунктов на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
Речь идет о селах в Ходжавендском, Джабраильском, Губадлинском районах.
Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Доланар, Буньядлы Ходжавендского района, села Даг Тумас, Нюсюс, Халафли, Минбашилы, Вейселли Джебраильского района,— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 23, 2020
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна имеет право, наряду с Россией, принимать участие в решении конфликта в Карабахе.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются. Азербайджан сообщает о взятии ряда населённых пунктов под свой контроль.
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