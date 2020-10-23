Президент Азербайджана сообщил о захвате не менее десяти населенных пунктов в Карабахе

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что страна имеет право, наряду с Россией, принимать участие в решении конфликта в Карабахе.

Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются. Азербайджан сообщает о взятии ряда населённых пунктов под свой контроль.

