Президент Армении: Турция создаёт в Карабахе «ещё одну Сирию»

Президент Армении Армен Саркисян в интервью газете Financial Times заявил о том, что вмешательство Турции в Карабахе создаст «ещё одну Сирию».

По мнению Саркисяна, международное сообщество должно начать действовать, чтобы не позволить турецкой стороне вмешиваться в конфликт Армении и Азербайджана. Президент Армении считает, что выход Турции «из этого уравнения» приблизит участников военных действий к перемирию и ведению переговоров.

Также Саркисян отметил, что вероятность присутствия иностранных боевиков на Южном Кавказе после окончания военных действий станет угрозой не только для Армении, но и для всего Кавказа, а также для России. По мнению армянского президента, боевики могут серьёзно повлиять на ситуацию в странах Центральной Азии, а также на севере Ирана.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о «последнем шансе» Армении вывести войска из Нагорного Карабаха.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в атаках на мирные населённые пункты. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Позже военное положение и мобилизацию объявили в Армении. На территории Азербайджана введена частичная мобилизация, военное положение объявлено в нескольких регионах страны.

