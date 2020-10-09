Алиев заявил о «последнем шансе» Армении вывести войска из Карабаха

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что дает "последний шанс" Еревану вернуться к формату переговоров и вывести войска из Карабаха, передает РИА Новости.

Ранее в пятницу спикер парламента Турции Мустафа Шентоп, заявил, что парламент может рассмотреть вопрос об отправке турецких военных на помощь Азербайджану. До этого турецкая сторона заявляла, что не планирует отправлять своих военных и бойцов вооруженной сирийской оппозиции в Карабах. В то же время Армения неоднократно сообщала, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Карабахе.

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В интервью CNN Алиев в пятницу объяснил, что на территории Азербайджана расположены турецкие истребители F-16, которые прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях еще до обострения ситуации в Нагорном Карабахе и не участвуют в конфликте в этом регионе. По словам главы Азербайджана, в прошлом году его страна провела с Турцией 10 военных учений, в этом году их провели только дважды из-за пандемии коронавируса.

Ранее со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщалось, что стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу. При этом в сообщении подчеркивается, что пока это не окончательное решение.

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В Москве сейчас проходит встреча министра иностранных дела России с главами МИД Армении и Азербайджана. Ранее президент РФ Владимир Путин призвал остановить военные действия в Нагорном Карабахе для обмена пленными и телами погибших.

За время обострения конфликта армянская сторона потеряла 376 военнослужащих. Азербайджанская сторона о своих потерях не сообщает, но генпрокуратура Азербайджана сообщила, что с начала обострения конфликта в Карабахе погиб 31 мирный житель, 164 ранены.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике с 27 сентября продолжаются военные столкновения между армиями Азербайджана и Армении.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТурцияНагорный КарабахАзербайджанАрмения
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