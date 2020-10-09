Алиев заявил о «последнем шансе» Армении вывести войска из Карабаха

В интервью CNN Алиев в пятницу объяснил, что на территории Азербайджана расположены турецкие истребители F-16, которые прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях еще до обострения ситуации в Нагорном Карабахе и не участвуют в конфликте в этом регионе. По словам главы Азербайджана, в прошлом году его страна провела с Турцией 10 военных учений, в этом году их провели только дважды из-за пандемии коронавируса.

Ранее со ссылкой на источники в Елисейском дворце сообщалось, что стороны конфликта в Карабахе могут заключить перемирие в пятницу вечером или в субботу. При этом в сообщении подчеркивается, что пока это не окончательное решение.