Президент Армении призвал Евросоюз и НАТО оказать давление на Турцию
Президент Армении Армен Саркисян призвал Евросоюз и НАТО оказать давление на Турцию, которая, по его словам, сеет нестабильность на Южном Кавказе.
По словам Саркисяна, действия Турции несут угрозу для НАТО и ее репутации, а ее вмешательство в карабахский конфликт превратит Азербайджан в турецкий плацдарм и даст Анкаре возможность влиять на поставки углеводородов в Европу.
По мнению армянского президента, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сеет вокруг нестабильность и уничтожает работающие в регионе статус-кво.
В понедельник генпрокуратура Азербайджана заявила, что армянские военные нанесли удар по нефтепроводу Баку-Новороссийск, в Минобороны Армении опровергли эту информацию.
Тем временем Свободная пресса сообщает, что в Минобороны Армении создали женский отряд для защиты страны.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН рассказал, что конфликт в Нагорном Карабахе выгоден Турции, так как страна заинтересована в доступе к углеводородам, ей нужен нефтепровод из Азербайджана, а также военная база на его территории. При этом Турция может рассчитывать на лояльность США к своим действиям в регионе, уверен депутат.
По его словам, Эрдогану нужен затяжной конфликт в Нагорном Карабахе, чтобы потом в него ввели международную военную группировку с обязательным участием Турции, а потом там появится турецкая военная база, которая позволит туркам выходить в Каспий. А Каспий – это подбрюшье России, единственное море, где пока нет натовского флота. Но теперь они там появятся, если Турция зайдет в Азербайджан своей военной базой, тогда кольцо вокруг России сомкнется, считает Шерин.
Многолетний конфликт в Нагорном Карабахе в очередной раз обострился 27 сентября, тогда же произошли первые боевые столкновения между Арменией и Азербайджаном. Баку и Ереван договорились об очередном перемирии с 00.00 часов 18 октября, однако уже в ночь на воскресенье последовали новые обвинения в нарушении режима прекращения огня.
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