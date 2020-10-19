Лавров признал провал переговоров по Карабаху в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью «Коммерсанту» заявил, что готов признать независимость Нагорного Карабаха, если Азербайджан откажется сесть за стол переговоров. Он отметил, что Армения до сих пор не признала суверенитет республики, так как хочет, чтобы это было решено исключительно мирным путем. Депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал в эфире НСН, почему в Армении вновь заговорили о признании независимости республики.

