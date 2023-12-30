В Аргентине признали, что отказ от вступления в БРИКС был отчасти идеологическим

Отказ от вступления Аргентины в БРИКС был отчасти идеологическим. Об этом заявила глава МИД республики Диана Мондино в интервью телеканалу La Nación.

СМИ: Президент Аргентины официально отказался от БРИКС

Ранее президент Аргентины Хавьер Милей направил президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину письма, в которых отклонил приглашение стать участником БРИКС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По словам министра, решение Буэнос-Айреса было и идеологическим, и практическим. Мондино подчеркнула, что у страны много экономических проблем.

«Цель БРИКС — торговля со странами, с которыми мы уже это имеем <...> Но это также вопрос использования времени. Если участвуешь во всех этих организациях, то когда работать?» — заявила министр

Мондино также напомнила, что Аргентина будет делать акцент на развитии отношений с «либеральными демократиями».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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