В Аргентине начались массовые протесты против политики Милея

В центре столицы Аргентины Буэнос-Айреса собрался многотысячный митинг против политики нового президента Хавьера Милея, сообщило агентство РИА Новости.

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Акция протеста организована профсоюзами. Активисты называют реформы команды Милея незаконными.

Манифестация проходит спокойно. Люди выкрикивают антиправительственные лозунги и бьют в барабаны.

Милей предостерег протестующих от перекрытия проезжей части. Он предупредил, что в противном случае полиция применит силу.

Новый президент Аргентины вступил в должность 10 декабря. Одной из первых мер команды Милея стало резкое снижение курса национальной валюты песо к доллару — с 365 до 800, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: x.com / Javier Milei
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