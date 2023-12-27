В Аргентине начались массовые протесты против политики Милея

Акция протеста организована профсоюзами. Активисты называют реформы команды Милея незаконными.

Манифестация проходит спокойно. Люди выкрикивают антиправительственные лозунги и бьют в барабаны.

Милей предостерег протестующих от перекрытия проезжей части. Он предупредил, что в противном случае полиция применит силу.

Новый президент Аргентины вступил в должность 10 декабря. Одной из первых мер команды Милея стало резкое снижение курса национальной валюты песо к доллару — с 365 до 800, напоминает «Радиоточка НСН».

