В Аргентине начались массовые протесты против политики Милея
В центре столицы Аргентины Буэнос-Айреса собрался многотысячный митинг против политики нового президента Хавьера Милея, сообщило агентство РИА Новости.
Акция протеста организована профсоюзами. Активисты называют реформы команды Милея незаконными.
Манифестация проходит спокойно. Люди выкрикивают антиправительственные лозунги и бьют в барабаны.
Милей предостерег протестующих от перекрытия проезжей части. Он предупредил, что в противном случае полиция применит силу.
Новый президент Аргентины вступил в должность 10 декабря. Одной из первых мер команды Милея стало резкое снижение курса национальной валюты песо к доллару — с 365 до 800, напоминает «Радиоточка НСН».
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