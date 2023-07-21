Байден не смог найти выход со сцены в Филадельфии
21 июля 202309:44
Президент США Джо Байден после выступления в Филадельфии не смог сразу найти выход со сцены. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
Глава государства выступал с речью об экономической политике Белого дома. После Байден не нашел выход со сцены: политик начал движение в противоположном направлении, отмечает RT. Президенту удалось спуститься с подиума, когда помощник рукой указал ему правильный путь.
Ранее 80-летний Байден споткнулся при посадке на борт самолета Air Force One во время вылета из Хельсинки, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru