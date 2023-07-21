Байден не смог найти выход со сцены в Филадельфии

Глава государства выступал с речью об экономической политике Белого дома. После Байден не нашел выход со сцены: политик начал движение в противоположном направлении, отмечает RT. Президенту удалось спуститься с подиума, когда помощник рукой указал ему правильный путь.

Ранее 80-летний Байден споткнулся при посадке на борт самолета Air Force One во время вылета из Хельсинки, напоминает «Свободная пресса».

