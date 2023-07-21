Байден не смог найти выход со сцены в Филадельфии

Президент США Джо Байден после выступления в Филадельфии не смог сразу найти выход со сцены. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

СМИ: Байден стал пользоваться укороченным трапом, чтобы не спотыкаться

Глава государства выступал с речью об экономической политике Белого дома. После Байден не нашел выход со сцены: политик начал движение в противоположном направлении, отмечает RT. Президенту удалось спуститься с подиума, когда помощник рукой указал ему правильный путь.

Ранее 80-летний Байден споткнулся при посадке на борт самолета Air Force One во время вылета из Хельсинки, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры