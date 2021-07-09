Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм возле Кабула
На крупнейшую авиабазу в Афганистане прибыл президент этой страны Ашраф Гани, сообщает местный телеканал Tolo News. Примечательно, что ровно неделю назад, второго июля эту базу оставили американские вооруженные силы. Накануне президент США Джо Байден заявил о «завершении миссии» в Афганистане и выводе войск до 31 августа.
База Баграм располагается к северу от Кабула. Советские войска использовали этот военные пункт в ходе советско-афганской войны. После вторжения США в Афганистан в 2001 году база стала основной для американских сил.
Ранее военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил вероятность участия России в полноценном военном конфликте в Афганистане.
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