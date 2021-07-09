Президент Афганистана прибыл на авиабазу Баграм возле Кабула

База Баграм располагается к северу от Кабула. Советские войска использовали этот военные пункт в ходе советско-афганской войны. После вторжения США в Афганистан в 2001 году база стала основной для американских сил.

Ранее военный историк Евгений Норин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил вероятность участия России в полноценном военном конфликте в Афганистане.

