Президент Абхазии Бжания заявил о попытках захвата МВД и ТВ в Сухуме
Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Первому каналу сообщил, что в ночь на понедельник в республике произошла попытка проникновения в здания МВД и службы государственной безопасности.
По его словам, силовым структурам было поручено действовать в соответствии с воинским уставом, чтобы предотвратить дальнейшие попытки захвата.
Также, по словам Бжании, группа лиц пыталась захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуме. Охранники отразили нападение предупредительными выстрелами. В ходе инцидента произошла перестрелка, и были зафиксированы попытки оказать давление на несколько государственных учреждений.
Конфликт между властями и оппозицией начался на фоне соглашения с Россией об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция опасается, что реализация этого проекта приведет к росту цен на жилье и угрозам для малого и среднего бизнеса, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru