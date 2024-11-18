Президент Абхазии Бжания заявил о попытках захвата МВД и ТВ в Сухуме

Президент Абхазии Аслан Бжания в интервью Первому каналу сообщил, что в ночь на понедельник в республике произошла попытка проникновения в здания МВД и службы государственной безопасности.

По его словам, силовым структурам было поручено действовать в соответствии с воинским уставом, чтобы предотвратить дальнейшие попытки захвата.