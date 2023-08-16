Пресс-секретарь Белого дома случайно опубликовала пост от имени Байдена

Она удалила сообщение менее чем через полчаса. «Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — было сказано в сообщении. Одновременно с постом вышло заявление на странице Байдена, в котором говорится об инвестициях в размере 3 млрд долларов для ветроэнергетики в США.

Ранее Дональд Трамп допустил, что Байден мог сойти с ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

