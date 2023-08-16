Пресс-секретарь Белого дома случайно опубликовала пост от имени Байдена
Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост на своей странице в социальной сети Х от лица главы государства, сообщает Washington Examiner.
Она удалила сообщение менее чем через полчаса. «Инвестировать в Америку — значит инвестировать во ВСЮ Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не оставлю без внимания ни одну часть страны», — было сказано в сообщении. Одновременно с постом вышло заявление на странице Байдена, в котором говорится об инвестициях в размере 3 млрд долларов для ветроэнергетики в США.
Ранее Дональд Трамп допустил, что Байден мог сойти с ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму
- Конгрессвумен Грин обвинила Байдена в поддержке Украины вместо американцев
- Британия подготовила к отправке в Африку украинских диверсантов
- Пресс-секретарь Белого дома случайно опубликовала пост от имени Байдена
- В Турции обновлен новый температурный рекорд
- ВСУ: украинские ПВО не могут противостоять российским ракетам Х-22
- В США заявили, что украинский конфликт пытался предотвратить только Путин
- Названа возможная причина взрыва на АЗС в Махачкале
- На Украине назвали сроки завершения конфликта
- СМИ: Вдова Градского стала жертвой ограбления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru