Трамп выразил уверенность в победе над Байденом на выборах президента
13 августа 202314:52
Бывший президент США Дональд Трамп оценил свои шансы на победу над действующим главой Белого дома Джо Байденом, пишет РИА Новости.
«Близки к 100%», - сказал Трамп в интервью британской газете Times.
По мнению Трампа, среди республиканцев нет того, кто мог бы составить ему конкуренцию на выборах.
Бывший президент США ранее подверг критике американское Министерство юстиции. Политика обвиняют во вмешательстве в выборы и попытке захвата власти, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru