Прервавший навигацию танкер снят с мели в Суэцком канале
1 сентября 202205:02
Прервавший навигацию в Суэцком канале танкер под флагом Сингапура удалось снять с мели, сообщает Youm7 со ссылкой на администрацию канала.
В настоящее время судоходство осуществляется в обычном режиме.
Напомним, 31 августа навигация в Суэцком канале прервалась из-за севшего на мель танкера Affinity V. Его длинна – 252 метра, а грузоподъемность составляет 64 тысячи тонн.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru