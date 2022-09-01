Прервавший навигацию танкер снят с мели в Суэцком канале

Прервавший навигацию в Суэцком канале танкер под флагом Сингапура удалось снять с мели, сообщает Youm7 со ссылкой на администрацию канала.

Судну, севшему на мель в Суэцком канале, предлагали отпилить нос

В настоящее время судоходство осуществляется в обычном режиме.

Напомним, 31 августа навигация в Суэцком канале прервалась из-за севшего на мель танкера Affinity V. Его длинна – 252 метра, а грузоподъемность составляет 64 тысячи тонн.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Судно
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