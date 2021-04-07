Судну, севшему на мель в Суэцком канале, предлагали отпилить нос

Администрации Суэцкого канала поступили несколько предложений от зарубежных стран о том, как разблокировать канал из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, один вариант предполагал отпиливание передней части судна, заявил в среду глава администрации канала Усама Рабиа.

"Мы получили множество предложений, среди них – отпилить переднюю часть судна и разгрузить его контейнеры, однако этот вариант потребовал бы двух-трех месяцев. Мы исключили эти предложения, так как хотели завершить операцию по снятию с мели в кратчайшие сроки", - заявил Рабиа в интервью итальянскому агентству Nova.