Судну, севшему на мель в Суэцком канале, предлагали отпилить нос

Администрации Суэцкого канала поступили несколько предложений от зарубежных стран о том, как разблокировать канал из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given, один вариант предполагал отпиливание передней части судна, заявил в среду глава администрации канала Усама Рабиа.

"Мы получили множество предложений, среди них – отпилить переднюю часть судна и разгрузить его контейнеры, однако этот вариант потребовал бы двух-трех месяцев. Мы исключили эти предложения, так как хотели завершить операцию по снятию с мели в кратчайшие сроки", - заявил Рабиа в интервью итальянскому агентству Nova.

В Суэцком канале рассосалась корабельная пробка

Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. В понедельник, 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
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