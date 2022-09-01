СМИ: навигация в Суэцком канале прервана из-за севшего на мель судна

Навигация в Суэцком канале прервалась из-за севшего на мель танкера, сообщает «Аль-Ахрам».

Контейнеровоз вновь сел на мель в Суэцком канале

По данным газеты, инцидент произошел из-за судна Affinity V. Танкер пересекал канал под флагом Сингапура. Его длинна – 252 метра, а грузоподъемность составляет 64 тысячи тонн.

Напомним, в октябре 2021 года сухогруз Coral Crystal, шедший в составе северной колонны, сел на мель на 54 километре Суэцкого канала.

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ФОТО: youtube.com/CNBC
ТЕГИ:Судно
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