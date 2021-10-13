Премьер Японии вспомнил о России в контексте прав человека

Он отметил, что в случае нарушения этих базовых ценностей Япония будет тесно взаимодействовать с США и другими партнерами.

Ранее Кисида заявлял о суверенитете Японии над южными Курильскими островами. В ответ на это вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что ситуация по заключению мирного договора заходит в тупик.

