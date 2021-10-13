Премьер Японии вспомнил о России в контексте прав человека
Премьер-министр Японии Фумио Кисида упомянул Россию в контексте прав человека, выступая на слушаниях в верхней палате парламента.
«Для мирового сообщества важно, чтобы такие неизменные ценности, как свобода, уважение основных прав человека, верховенство закона, были гарантированы и в Китае, и в России», - передает его слова РИА Новости.
Он отметил, что в случае нарушения этих базовых ценностей Япония будет тесно взаимодействовать с США и другими партнерами.
Ранее Кисида заявлял о суверенитете Японии над южными Курильскими островами. В ответ на это вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что ситуация по заключению мирного договора заходит в тупик.
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