Премьер Японии впервые извинился перед жертвами принудительной стерилизации
Премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые извинился перед жертвам стерилизации в рамках действовавшего почти полвека в стране закона о защите евгеники. Он также пообещал проконтролировать выплату им компенсаций. Заявления главы кабмина прозвучали в эфире телеканала NHK.
В начале июля Верховный суд Японии признал положения закона о защите евгеники противоречащими конституции и постановил государству выплатить компенсации жертвам стерилизации, невзирая на истечение срока давности.
Такие меры являются нарушением человеческого достоинства, они нарушают права человека, заявил Кисида во время встречи с жертвами стерилизации в канцелярии премьер-министра.
Закон о защите евгеники действовал в Японии с 1948 по 1996 год. Он допускал проведение стерилизации лицам, страдающим от умственных или психических расстройств, а также гражданам с серьезными генетическими заболеваниями. По оценкам властей, жертвами этого закона стали порядка 25 тысяч человек, большей части из них процедура была проведена без добровольного согласия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru