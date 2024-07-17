Премьер Японии впервые извинился перед жертвами принудительной стерилизации

Премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые извинился перед жертвам стерилизации в рамках действовавшего почти полвека в стране закона о защите евгеники. Он также пообещал проконтролировать выплату им компенсаций. Заявления главы кабмина прозвучали в эфире телеканала NHK.

В начале июля Верховный суд Японии признал положения закона о защите евгеники противоречащими конституции и постановил государству выплатить компенсации жертвам стерилизации, невзирая на истечение срока давности.