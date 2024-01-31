«Претензии прошлого века!»: Россия откажется от мирного договора с Японией

«Япония таким образом еще раз подчеркивает неизменность своего курса вне зависимости от геополитической ситуации. Власти говорят, что они стабильны и не меняют своих взглядов. Понятно, что сейчас в российско-японских отношениях наступили самые тяжелые времена. Такой этап начался еще после Второй мировой войны, так как разрушаются политические связи, экономические связи, загибаются гуманитарные отношения. Количество японцев, которые симпатизируют России, обвалилось до самого низкого уровня за всю историю», - рассказал он.

По его словам, России мирный договор с Японией не нужен, а отношения двух стран могут начать восстанавливаться только после завершения спецоперации.

«Конечно, сейчас говорить о мирном договоре и о восстановлении каких-то политических отношений не приходится. В настоящее время рассчитывать на то, что российская сторона начнет переговоры по этой теме, тоже не приходится. Вероятно, отношения двух стран начнут восстанавливаться после завершения СВО. Тогда тема договора снова будет актуальна. Но все-таки это претензии прошлого века, подвижек никаких не будет», - заключил собеседник НСН.

Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о планах разместить новое оружие на Курильских островах. Об этом политик написал в соцсети «ВКонтакте». Как отметил Медведев, Москва не против мирного соглашения при условии, что южные Курилы будут признаны не «спорной», а российской территорией. По словам зампреда Совбеза, России «глубоко наплевать» на чувства японцев по так называемым Северным территориям — островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, передает «Радиоточка НСН».

