Премьер Японии не упомянул, кто сбросил ядерную бомбу на Хиросиму

Глава правительства Японии Фумио Кисида не упомянул, кто сбросил ядерную бомбу на Хиросиму, сообщает РИА Новости.

В Хиросиме и Нагасаки выразили протест США после испытаний с ядерными боезарядами

Это произошло во время памятной церемонии о жертвах атомной бомбардировки, которую устроили США.

Премьер-министр заявил, что город «превратился в пепел», а у людей «отняли мечту и счастливое будущее».

Кисида также процитировал Михаила Горбачева. Он похвалил последнего президента СССР за позицию по вопросу ядерного разоружения.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Москву вину за трагедию Хиросимы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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