Захарова: Фон дер Ляйен солгала, возложив вину за Хиросиму на Москву
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Москву вину за трагедию Хиросимы, сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, европейский политик произнесла речь, расхваливая главу японского правительства за поддержку Украины и борьбу с Россией. Дер Ляйен вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки там погибли его родственники. Про США, сбросивших бомбы на японские города, она не упомянула.
«Фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию», — отметила дипломат.
Ранее в Китае назвал фон дер Ляйен американским пуделем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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