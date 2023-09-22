По ее словам, европейский политик произнесла речь, расхваливая главу японского правительства за поддержку Украины и борьбу с Россией. Дер Ляйен вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки там погибли его родственники. Про США, сбросивших бомбы на японские города, она не упомянула.

«Фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию», — отметила дипломат.

Ранее в Китае назвал фон дер Ляйен американским пуделем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

