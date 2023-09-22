Захарова: Фон дер Ляйен солгала, возложив вину за Хиросиму на Москву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен солгала, возложив на Москву вину за трагедию Хиросимы, сообщила в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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По ее словам, европейский политик произнесла речь, расхваливая главу японского правительства за поддержку Украины и борьбу с Россией. Дер Ляйен вспомнила, что его семья родом из Хиросимы, и во время ядерной бомбардировки там погибли его родственники. Про США, сбросивших бомбы на японские города, она не упомянула.

«Фигурантка крупнейших в истории ЕС коррупционных скандалов пошла дальше — возложила трагедию Хиросимы... на Россию», — отметила дипломат.

Ранее в Китае назвал фон дер Ляйен американским пуделем, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / EuropeanCommission
ТЕГИ:ЕврокомиссияЯпонияМид РФМария Захарова

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