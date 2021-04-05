Премьер Великобритании объявил о смягчении ограничений из-за коронавируса
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что 12 апреля в стране стартует второй этап «дорожной карты» по ослаблению ограничений, введённых из-за коронавируса, сообщает РИА Новости.
По его словам, с этой даты разрешат работу непродовольственных магазинов, парикмахерских, спортзалов, ресторанов и пабов на улице. Кроме того, снимут запрет на выезд за пределы региона, однако граждане по-прежнему будут обязаны соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.
Также не исключено, что с 17 мая британцам могут разрешить зарубежные поездки.
Ранее российские власти, в связи с «эпидемиологической ситуацией», продлили приостановку авиасообщения с Великобританией до 23:59 16 апреля.
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