Россия закрыла авиасообщение с Великобританией ещё на месяц

Российские власти продлили приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В сообщении говорится, что действие ограничений продлено до 23:59 16 апреля в связи с «эпидемиологической ситуацией» в Великобритании.

Ранее авиасообщение с Великобританией Россия приостановила с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года в связи с выявлением нового штамма коронавируса, сообщает RT. Затем действия ограничений дважды продлевали.

