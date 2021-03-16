Россия закрыла авиасообщение с Великобританией ещё на месяц
16 марта 202114:17
Российские власти продлили приостановку авиасообщения с Великобританией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
В сообщении говорится, что действие ограничений продлено до 23:59 16 апреля в связи с «эпидемиологической ситуацией» в Великобритании.
Ранее авиасообщение с Великобританией Россия приостановила с 22 декабря 2020 года до 12 января 2021 года в связи с выявлением нового штамма коронавируса, сообщает RT. Затем действия ограничений дважды продлевали.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 393 / сут.
Умерли
92 937+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 644 / сут.
- СМИ: Зюганов рассказал о грядущем послании Путина парламенту
- Вице-премьер призвала запретить выпуск одноразовой посуды
- Россия закрыла авиасообщение с Великобританией ещё на месяц
- В Госдуме заявили, что проживающие на Донбассе россияне должны участовать в выборах
- Песков озвучил позицию России по Донбассу
16 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru