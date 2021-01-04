«Британский» штамм коронавируса несет опасность для детей
Новая мутация коронавируса, которая изначально была обнаружена в Великобритании, опасна для детей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на старшего преподавателя эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.
По ее словам, «британской» мутацией COVID-19 с большей вероятностью могут заразиться дети и подростки в возрасте от 0 до 19 лет. Она назвала это «очень тревожными» новостями, и призвала начинать действовать уже сейчас.
Дипти Гурдасани предположила, что новый штамм, который преобладает у детей, не пройдет и мимо взрослых.
Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее других известных типов вируса, сообщает RT. В связи с этим многие страны, в том числе Россия, приостановили авиа- и железнодорожное сообщение с Соединённым Королевством.
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