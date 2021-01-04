«Британский» штамм коронавируса несет опасность для детей

Новая мутация коронавируса, которая изначально была обнаружена в Великобритании, опасна для детей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на старшего преподавателя эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

По ее словам, «британской» мутацией COVID-19 с большей вероятностью могут заразиться дети и подростки в возрасте от 0 до 19 лет. Она назвала это «очень тревожными» новостями, и призвала начинать действовать уже сейчас.

Дипти Гурдасани предположила, что новый штамм, который преобладает у детей, не пройдет и мимо взрослых.