«Британский» штамм коронавируса несет опасность для детей

Новая мутация коронавируса, которая изначально была обнаружена в Великобритании, опасна для детей, сообщает телеканал «360» со ссылкой на старшего преподавателя эпидемиологии Лондонского университета королевы Марии Дипти Гурдасани.

По ее словам, «британской» мутацией COVID-19 с большей вероятностью могут заразиться дети и подростки в возрасте от 0 до 19 лет. Она назвала это «очень тревожными» новостями, и призвала начинать действовать уже сейчас.

Дипти Гурдасани предположила, что новый штамм, который преобладает у детей, не пройдет и мимо взрослых.

«Британский» штамм коронавируса добрался до Колорадо

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70% быстрее других известных типов вируса, сообщает RT. В связи с этим многие страны, в том числе Россия, приостановили авиа- и железнодорожное сообщение с Соединённым Королевством.

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ФОТО: Centers for Disease Control and Prevention
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