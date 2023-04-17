Премьер Украины заявил, что Канада передаст Киеву российский Ан-124

Канада планирует конфисковать и передать Киеву российский транспортный самолет Ан-124. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Новый пакет санкций против России от Канады. Готовимся к конфискации самолета Ан-124 и других активов ... и передаче их в пользу Украины», — написал политик в соцсетях.

По словам Шмыгаля, речь идет о принадлежащем авиакомпании «Волга-Днепр» воздушном судне. Власти Канады ввели санкции против перевозчика.

Ранее Шмыгаль заявил, что Оттава передаст Киеву 21 тысячу винтовок, 38 пулеметов, более 2,4 млн патронов, напоминает телеканал «360».

На минувшей неделе украинский премьер прибыл в Канаду для подписания соглашений об усилении экономической помощи Киеву, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСамолетыУкраинаКанада

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