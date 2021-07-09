Премьер Украины: «Северный поток - 2» не достроят

Российский трубопровод «Северный поток - 2» достроен не будет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Украины Дениса Шмыгаля.

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«Слышны утверждения, что проект «Северный поток - 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет» - сказал украинский премьер.

При этом он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку - 2» и противиться такой возможности».

Ранее сообщалось, что США и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в свете завершения строительства газопровода «Северный поток-2». По данным СМИ, Вашингтон и Берлин планируют «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения проекта.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:УкраинаСеверный Поток-2
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