Премьер Украины: «Северный поток - 2» не достроят

«Слышны утверждения, что проект «Северный поток - 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет» - сказал украинский премьер.

При этом он призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «Северному потоку - 2» и противиться такой возможности».

Ранее сообщалось, что США и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в свете завершения строительства газопровода «Северный поток-2». По данным СМИ, Вашингтон и Берлин планируют «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения проекта.

