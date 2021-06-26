СМИ: США и Германия обсуждают помощь украинской энергетике из-за «Северного потока-2»

США и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в свете завершения строительства газопровода «Северный поток-2», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, Вашингтон и Берлин планируют «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения проекта. В числе обсуждаемых возможностей инвестиции для помощи Киеву «в строительстве собственных электростанций», а также для развития инфраструктуры и наращивания поставок газа из Украины.

Также Германия «выражала желание начать переговоры с Россией» по вопросам продления транзита газа через украинскую территорию. Кроме того, стороны якобы рассматривают возможность создания механизма по приостановке поставок газа, если РФ «попытается оказывать давление на Украину».

При этом официальные лица ФРГ не поддерживают эту идею, так как не хотят использовать «Северный поток-2» в качестве политического оружия. В свою очередь, Вашингтон допускает введение санкций против РФ в случае, если Москва «попытается сократить поставки газа на Украину».

По данным Bloomberg, ожидается, что основные положения американо-германских договоренностей согласуют к запланированному на июль визиту канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США.

