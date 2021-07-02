Конгресс CША рассмотрит инициативу против отказа от санкции в отношении «Северного потока 2»

Конгресс США рассмотрит инициативу, которая может заблокировать право президента страны Джо Байдена отказываться от санкций в отношении проекта строительства газопровода «Северный поток 2». Об этом сообщает «Интерфакс».

СМИ: США и Германия обсуждают помощь украинской энергетике из-за «Северного потока-2»

Отмечается, что поправка была добавлена в законопроект о расходах по зарубежной деятельности США. Инициатива должна распространятся на 2022 бюджетный год.

Ранее сообщалось, что США и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в свете завершения строительства газопровода «Северный поток-2». По данным СМИ, Вашингтон и Берлин планируют «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения проекта.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:СШАСеверный Поток-2
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