Конгресс CША рассмотрит инициативу против отказа от санкции в отношении «Северного потока 2»

Отмечается, что поправка была добавлена в законопроект о расходах по зарубежной деятельности США. Инициатива должна распространятся на 2022 бюджетный год.

Ранее сообщалось, что США и Германия обсуждают возможность оказания помощи Украине в свете завершения строительства газопровода «Северный поток-2». По данным СМИ, Вашингтон и Берлин планируют «уменьшить геополитические выгоды для Москвы» после завершения проекта.



