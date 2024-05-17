Премьер Сунак обошел Карла III в списке богатейших людей Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти опередили короля Карла III в списке богатейших людей страны. Ежегодный рейтинг богатейших людей Британии опубликован в газете Sunday Times.

В списке семья Сунак поднялась на 245-е место. Их состояние оценивается в 651 миллион фунтов (в 2023 году оно составляло 529 миллионов фунтов).

Карл III находится на 258-й строке с состоянием в 610 миллионов фунтов.