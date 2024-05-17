Премьер Сунак обошел Карла III в списке богатейших людей Великобритании

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и его супруга Акшата Мурти опередили короля Карла III в списке богатейших людей страны. Ежегодный рейтинг богатейших людей Британии опубликован в газете Sunday Times.

В списке семья Сунак поднялась на 245-е место. Их состояние оценивается в 651 миллион фунтов (в 2023 году оно составляло 529 миллионов фунтов).

Карл III находится на 258-й строке с состоянием в 610 миллионов фунтов.

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В феврале на официальном сайте британского правительства была опубликована декларация премьера, согласно которой Сунак заработал 2,2 миллиона фунтов за 2022-2023 год. Его супруга имеет долю Мурти в крупной индийской IT-компании Infosys, основанной её отцом, индийским миллиардером Нараяной Мурти.

Британский музыкант и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером, сообщает газета. Состояние артиста составляет один миллиард фунтов стерлингов ($1,27 миллиарда долларов по текущему курсу).


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ФОТО: AP / ТАСС
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