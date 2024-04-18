СМИ: Анджелина Джоли заработала на разводе с Брэдом Питтом $100 миллионов
Обладательница премии «Оскар» американская актриса Анджелина Джоли заработала $100 миллионов на разводе с бывшим супругом актером Брэдом Питтом, сообщает Daily Mail.
По данным издания, в эту сумму вошли алименты, подарки детям и деньги от продажи ее половины винодельни «Chateau Miraval French».
Супруги официально разошлись в 2019-м, но до сих пор продолжают делить совместно нажитое имущество.
При этом адвокаты актрисы пытаются убедить суд, что Питт после развода пытается финансово истощить бывшую жену. Недавно и сама Джоли неожиданно вспомнила, что бывший супруг частенько избивал её. Питт все обвинения отвергает.
Ранее Брэд Питт обвинил экс-супругу Джоли в сговоре с российским миллионером, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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