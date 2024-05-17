Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером
17 мая 202412:50
Британский музыкант и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером, сообщает газета The Sunday Times.
Отмечается, что состояние артиста составляет один миллиард фунтов стерлингов ($1,27 миллиарда долларов по текущему курсу).
Ранее сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни выпустили совместную песню Primrose Hill. Трек доступен для прослушивания и скачивания на стриминговых площадках, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru