Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером

Британский музыкант и бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни стал первым в Великобритании музыкантом-миллиардером, сообщает газета The Sunday Times.

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Отмечается, что состояние артиста составляет один миллиард фунтов стерлингов ($1,27 миллиарда долларов по текущему курсу).

Ранее сыновья Джона Леннона и Пола Маккартни выпустили совместную песню Primrose Hill. Трек доступен для прослушивания и скачивания на стриминговых площадках, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияМузыкантыМузыкаПол Маккартни

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