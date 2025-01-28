Маск предрек исчезновение Европы и Азии из-за снижения рождаемости
28 января 202501:40
Люди могут исчезнуть с большей части Земли, если человечеству не удастся обратить снижение рождаемости вспять, сообщил в социальной сети X бизнесмен из США Илон Маск.
Так он отреагировал на предложение шведского журналиста Петера Имануэльсена ввести в Европе налоговые каникулы для женщин ради роста числа детей.
«Что-то должно измениться, иначе Европа и Азия (и большая часть Земли) исчезнут!», — написал миллиардер.
Ранее Маск заявил, что Германия и Европа находятся под угрозой исчезновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru