Премьер Словакии Фицо: обращение Зеленского встретили в ЕС без интереса
Обращение украинского лидера Владимира Зеленского встретили на заседании Европейского совета без интереса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Словакии Роберто Фицо.
По его словам, чувствовалась усталость участников ЕС от обсуждений по Украине. Как указал премьер, если раньше Зеленского везде принимали с аплодисментами, то сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных органах. Это, например, произошло в Соединенных Штатах.
Ранее стало известно, что президента Украины разозлили итоги визита в Вашингтон. Зеленский считает, что произошла потеря интереса Запада к Украине.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru