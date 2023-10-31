Премьер Словакии Фицо: обращение Зеленского встретили в ЕС без интереса

По его словам, чувствовалась усталость участников ЕС от обсуждений по Украине. Как указал премьер, если раньше Зеленского везде принимали с аплодисментами, то сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных органах. Это, например, произошло в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что президента Украины разозлили итоги визита в Вашингтон. Зеленский считает, что произошла потеря интереса Запада к Украине.

