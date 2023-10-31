Премьер Словакии Фицо: обращение Зеленского встретили в ЕС без интереса

Обращение украинского лидера Владимира Зеленского встретили на заседании Европейского совета без интереса, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Словакии Роберто Фицо.

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По его словам, чувствовалась усталость участников ЕС от обсуждений по Украине. Как указал премьер, если раньше Зеленского везде принимали с аплодисментами, то сейчас ему не позволяют выступить в некоторых законодательных органах. Это, например, произошло в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что президента Украины разозлили итоги визита в Вашингтон. Зеленский считает, что произошла потеря интереса Запада к Украине.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:ИзраильПалестинаЕвросоюзУкраинаВладимир Зеленский

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