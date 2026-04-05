Задержан третий фигурант дела об убийстве женщины в Москве
Задержан еще один фигурант дела о разбое и убийстве женщины в Москве 13 марта, сообщает СК России.
Его поймали в Санкт-Петербурге. Подозреваемому - 19 лет. Он по поручению организаторов преступления осуществлял деятельность «курьера».
Молодой человек передал часть имущества, похищенного в квартире, другим соучастникам в одном из торговых центров в Новой Москве.
До этого суд отправил под арест двух курьеров телефонных мошенников по делу о разбое и убийстве женщины в Москве.
Ранее в Москве девушка по указанию мошенников пыталась убить пенсионерку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
