Задержан третий фигурант дела об убийстве женщины в Москве

Задержан еще один фигурант дела о разбое и убийстве женщины в Москве 13 марта, сообщает СК России.

Доводят до крайности: Как мошенники толкают своих жертв на убийства

Его поймали в Санкт-Петербурге. Подозреваемому - 19 лет. Он по поручению организаторов преступления осуществлял деятельность «курьера».

Молодой человек передал часть имущества, похищенного в квартире, другим соучастникам в одном из торговых центров в Новой Москве.

До этого суд отправил под арест двух курьеров телефонных мошенников по делу о разбое и убийстве женщины в Москве.

Ранее в Москве девушка по указанию мошенников пыталась убить пенсионерку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
