СМИ: США бомбят районы Ирана, где может находиться пилот сбитого F-15
5 апреля 202605:01
США потеряли надежду обнаружить выжившего члена экипажа своего сбитого истребителя F-15 и теперь «пытаются его убить», сообщает Tasnim.
По данным агентства, несколько американских истребителей сбросили бомбы на провинции Когилуйе и Бойер-Ахмад.
До этого спецназ США вступил в перестрелки с силовиками Ирана. Это произошло на юго-западе страны в рамках операции по спасению пилота F-15.
Ранее иранские военные заявили о перехвате F-15 над южным побережьем страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
