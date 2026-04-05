СМИ: ПВО отражает третью волну БПЛА в Нижегородской области
5 апреля 202603:01
Система ПВО отражает третью волну налета беспилотников ВСУ в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, было слышно более 20 взрывов. Город находится под атакой более двух часов. Также сообщается о дыме над одним из районов.
Местные жители заявили, что беспилотники-камикадзе летят на низкой высоте - слышно гудение двигателей в небе. Наблюдаются перебои с электричеством.
Ранее за сутки силы ПВО сбили 308 БПЛА ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
