Фицо обвинил фон дер Ляйен в сговоре с Зеленским из-за нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что главу Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен находится в сговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским из-за ситуации с нефтепроводом «Дружба». Об этом сообщает РИА Новости.

Он указал, что не верит в отсутствии у Еврокомиссии инструментов для влияния на Киев с целью решения данной проблемы.

«Госпожа председатель... вы, вся Европейская комиссия такая неспособная? Вы даже не можете договориться об инспекции, чтобы осмотреть этот нефтепровод? Или вы делаете это намеренно... Выражу уверенность, что вы договорились», - заключил политик.

Ранее в Словакии приступили к расследованию действий Фицо, которого оппозиция обвинила в госизмене из-за решения остановить аварийные поставки электричества Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: dpa / ТАСС
ТЕГИ:НефтепроводУкраинаЕврокомиссияСловакия

Горячие новости

Все новости

партнеры