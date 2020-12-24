Strait Times: в Сингапуре обнаружен первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Первый случай заражения британским штаммом кoронавируса выявлен в Сингапуре, сообщает издание газета Strait Time.

Вирусом заразилась студентка, которая вернулась из Великобритании. Там 17-летняя девушка находилась с августа. На родину она вернулась 6 декабря. На следующий день у нее повысилась температура.

Еще 11 инфицированных могли потенциально заразиться новым вариантом COVID-19, однако результаты еще не подтверждены.