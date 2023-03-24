Премьер Польши призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России

Он предложил Евросоюзу установить определенную дату, когда компании, продолжающие работать на территории России, должны будут уйти из страны. В случае, если они этого не сделают, Моравецкий предлагает вводить против этих организаций санкции.

Польский премьер также отметил, что банк помогает российскому бюджету своими налоговыми отчислениями.

Ранее СМИ сообщили о желании Raiffeisen Bank обменяться активами со Сбербанком.

