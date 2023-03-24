Премьер Польши призвал ввести санкции против Raiffeisen Bank за работу в России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал ввести санкции на австрийский Raiffeisen Bank International за работу на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.
Он предложил Евросоюзу установить определенную дату, когда компании, продолжающие работать на территории России, должны будут уйти из страны. В случае, если они этого не сделают, Моравецкий предлагает вводить против этих организаций санкции.
Польский премьер также отметил, что банк помогает российскому бюджету своими налоговыми отчислениями.
Ранее СМИ сообщили о желании Raiffeisen Bank обменяться активами со Сбербанком.
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