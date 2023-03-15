СМИ: Raiffeisen Bank International хочет поменяться активами со Сбербанком

Raiffeisen Bank International хочет обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Вене, сообщила газета Standard.

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Отмечается, что Raiffeisen Bank International работает над поглощением оставшихся активов Sberbank Europe.

Газета отмечает, что документы с заседания правления европейского банка, прошедшего на прошлой неделе, уже доступны. В них подробно обсуждается механизм запланированной сделки. Документы носят строго конфиденциальный характер.

Ранее экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН заявил, что обанкротившиеся американские банки оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбменСбербанк
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