СМИ: Raiffeisen Bank International хочет поменяться активами со Сбербанком
Raiffeisen Bank International хочет обменять свои активы в России на активы Сбербанка в Вене, сообщила газета Standard.
Отмечается, что Raiffeisen Bank International работает над поглощением оставшихся активов Sberbank Europe.
Газета отмечает, что документы с заседания правления европейского банка, прошедшего на прошлой неделе, уже доступны. В них подробно обсуждается механизм запланированной сделки. Документы носят строго конфиденциальный характер.
Ранее экс-глава Центробанка РФ Сергей Дубинин в разговоре с НСН заявил, что обанкротившиеся американские банки оставляют доступными все депозиты для вкладчиков, чтобы держатели смогли получить свои деньги.
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