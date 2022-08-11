Венгерский OTP Bank рассматривает возможность продажи российской «дочки»

В сообщении говорится, что согласно принципу «непрерывности деятельности», рассматривается не только продажа, а «все потенциальные варианты».

В отчёте по МСФО за первое полугодие отмечается, что рассматриваемые действия не только не снижают акционерной стоимости, но даже «могут оказать положительное влияние на восприятие акционеров».

Ранее Райффайзенбанк объявил о намерении продолжить работу в России вне зависимости от решений австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International AG (RBI).

