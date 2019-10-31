Премьер Норвегии отреагировала на учения российских подлодок

Норвегия получила информацию о проведении учений российских подводных лодок в Северной Атлантике, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. При этом она подчеркнула, что таким образом Россия пытается продемонстрировать свою военную мощь.

«Это показывает, что у России есть мощные военные силы, в том числе и на море», — цитируют норвежского премьера Известия.

При этом норвежский премьер подчеркнула, что Норвегия не рассматривает учения как угрозу, однако напомнила, что государство нуждается в обороне со стороны НАТО.