Премьер Норвегии отреагировала на учения российских подлодок
Норвегия получила информацию о проведении учений российских подводных лодок в Северной Атлантике, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг. При этом она подчеркнула, что таким образом Россия пытается продемонстрировать свою военную мощь.
«Это показывает, что у России есть мощные военные силы, в том числе и на море», — цитируют норвежского премьера Известия.
При этом норвежский премьер подчеркнула, что Норвегия не рассматривает учения как угрозу, однако напомнила, что государство нуждается в обороне со стороны НАТО.
Ранее норвежский телеканал NRK сообщил, что десять российских подлодок проводят операцию в водах Северной Атлантики.
Ранее в СМИ появились сообщения о российском спецназе на норвежской части Шпицбергена. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН назвал эти заявления провокацией. «Я думаю, что это попытка провокации. Потому что, если они обнаружили диверсантов, то надо было их захватить и предъявить миру. Не пойман — не вор. Какие проблемы?» - пояснил парламентарий.
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