В Госдуме назвали провокацией публикации о российском спецназе в Норвегии

«Я думаю, что это попытка провокации. Потому что, если они обнаружили диверсантов, то надо было их захватить и предъявить миру. Не пойман — не вор. Какие проблемы? Ничем это для нас не чревато. По поводу нас решение уже принято, будут постоянно какие-то санкции вводить, предъявлять претензии. Мы то же самое можем сделать — сказать, что на нашей территории были норвежские разведчики. Сегодня эпоха, когда люди говорят и за свои слова не отвечают, находясь на таких высоких политических позициях. Это же серьёзные обвинения. Но на самом деле, это же не проблема России, это удар по престижу Норвегии, если они сами признаются в том, что по их территории свободно гуляют спецназовцы другого государства. Значит, они неспособны ничего сделать для защиты своего государства, даже нахождение там блока НАТО ничего им не даёт. То есть, полностью провалена система безопасности — норвежские налогоплательщики просто выкидывают деньги на ветер», — заявил Шерин.

Добавим, появление российских военных в Норвегии связывают с учениями, проходящими в Баренцевом море, в ходе которых российский флот приблизился к Шпицбергену. Отмечается, что на материковой части государства российские спецназовцы находятся под видом штатских.

Ранее НСН писала, что Минобороны России разместило видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал». Ролик отснят во время учений арктической группировки Северного флота и размещён на официальном YouTube-канале Минобороны.

