Норвегия не рассматривает Россию как угрозу своему существованию

Норвегия не видит в России экзистенциальную угрозу и, несмотря на разногласия, считает необходимым поддерживать политический диалог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статс-секретаря МИД Норвегии Аудун Халворсен.

Халворсен во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне напомнил, что 25 октября в Киркенесе, пограничном норвежском городе, состоятся переговоры между Сергеем Лавровым и главой норвежского МИД Ине Эриксен Сёрейде. Поводом для встречи также станет 75-я годовщина освобождения советскими войсками Северной Норвегии от нацистской оккупации в 1944 году. Халворсен назвал отношения с Россией постоянным фактором норвежской внешней политики и в числе общих и эффективно решаемых вопросов перечислил регулирование рыболовства, ядерную безопасность, береговой и пограничный контроль, спасение людей на море.

Политик обозначил позицию по поводу военно-стратегических действий РФ. Он отметил, что Норвегия не рассматривает российский военный потенциал на Севере как угрозу стране, однако призывает Россию демонстрировать большую степень открытости в своих учениях. Статс-секретарь МИД привел в пример НАТО и предложил России подавать «уведомления такого же уровня… в своих учениях и деятельности».



