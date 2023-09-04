Премьер Нигера попросил посла Франции поскорее покинуть страну
Власти Нигера призвали посла Франции Сильвена Итте к скорейшему отъезду из страны, передает телеканал Al Jazeera.
“Мы призываем посла Франции к скорейшему отъезду из нашей страны», - сказал назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн.
В воскресенье власти Нигера заявили, что дали Франции 30 дней на вывод своих военных. На прошлой неделе у французской базы прошли массовые митинги.
Ранее мятежники обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в попытке подтолкнуть членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) к интервенции в Нигер, сообщает «Радиоточка НСН».
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