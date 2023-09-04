Премьер Нигера попросил посла Франции поскорее покинуть страну

“Мы призываем посла Франции к скорейшему отъезду из нашей страны», - сказал назначенный мятежниками премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн.

В воскресенье власти Нигера заявили, что дали Франции 30 дней на вывод своих военных. На прошлой неделе у французской базы прошли массовые митинги.

Ранее мятежники обвинили президента Франции Эммануэля Макрона в попытке подтолкнуть членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) к интервенции в Нигер, сообщает «Радиоточка НСН».

